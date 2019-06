19 Jahre Martyrium für Stieftochter: Lebenslang

Rosalynn war 9 Jahre alt, als Piette ihre Mutter in der Kleinstadt Poteau in Oklahoma geheiratet hatte. Bereits während der Ehe missbrauchte der Stiefvater das Mädchen. „Er hat mich gezwungen, ihn zu heiraten, als ich 11 war“, erzählt die heute 34-Jährige in einem TV-Interview. „Mein 15-jähriger Stiefbruder hat die Zeremonie in einem Van durchgeführt. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Ich hatte nur Angst.“