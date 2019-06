Zwei Erdöl-Tanker vor Küste des Iran angegriffen!

Inmitten der Spannungen zwischen USA und Iran kam es nahe der Küste des Landes zu einer neuerlichen Eskalation: Zwei Öltanker von Reedereien aus Deutschland und Norwegen gerieten in Brand - es gab mehrere Explosionen. Die norwegische Seefahrtsbehörde bestätigte bereits, dass es sich um einen Angriff gehandelt haben müsse. Insgesamt über 40 Seeleute wurden von iranischen Rettungsteams per Hubschrauber evakuiert. Die Tanker trieben führungslos in der See.