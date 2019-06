Mutige Helden in Orange stellen Handtaschen-Räuber

Schon seit vielen Jahren sorgen Wolfgang Hauk und Michael Neßhold für Sauberkeit in Wien, doch am Donnerstag schlüpften die beiden fleißigen Mitarbeiter der MA 48 kurzfristig in eine andere Rolle. Kurz vor 7 Uhr leitete zunächst ein Straßenbahnfahrer eine Notbremsung ein und schlug Alarm. Die beiden Helden in Orange – sie wollten gerade mit ihrer Runde starten – hörten die Hilfeschreie einer Frau, die von dem Angreifer geschlagen und getreten wurde und schließlich unsanft in einem Gebüsch landete.