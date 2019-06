Wird Steam zum Sexshop unter den Spieleanbietern?

Ist Steams Offenheit Vorteil oder Nachteil?

Wie es mit der Pornoflut auf Steam nun weitergeht, werden die kommenden Monate zeigen. Im sich zuspitzenden Konkurrenzkampf mit dem Epic Games Store könnte Steams Offenheit Vorteil und Nachteil zugleich sein. Es könnte Gamer anlocken, die Epics restriktive Veröffentlichungsrichtlinien ablehnen - und solche abschrecken, die sich ein familienfreundlicheres Umfeld wünschen. Gleichzeitig könnte Steams Offenheit die Hersteller von Porno-Videospielen in eine Art Goldrausch versetzen: Vertrieben sie ihre Spielchen früher meist über dubiose Seiten an wenige Interessenten, erreichen sie via Steam nun ein potenzielles Publikum von 90 Millionen Gamern - zumindest, solange die Betreiber sich im Hinblick auf Sex weiterhin so liberal zeigen.