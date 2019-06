Einbrüche geklärt: zwei Verdächtige in Haft

Der Pole verwendete dazu immer denselben Winkelschleifer. Er brach laut Polizei in vier Firmenfahrzeuge in der Stadt Salzburg ein und stahl daraus Navigationsgeräte. Mithilfe eines Videobeweises konnte ein zweiter mutmaßlicher Täter bei einem versuchten Einbruch in eine Trafik ausgeforscht werden. Der 39-jährige Mann aus Litauen wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Der Gesamtschaden der Straftaten beträgt einige tausend Euro.