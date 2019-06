Aktivisten demonstrieren gegen Tierqual in Serbien

Tatsächlich gibt es schon lange Kritik an der politischen Tatenlosigkeit der serbischen Regierung. Auf kleinen Straßenmärkten werden Hunde- und Katzenwelpen wie ein Laib Brot verkauft. Die meisten von ihnen sind in kleine Nagerkäfige oder noch kleinere Kartons gestopft und stehen den ganzen Tag in der prallen Sonne zum Verkauf bereit. Was mit ihnen passiert, wenn sich keine Käufer finden? Man weiß es nicht, will es nicht wissen. Andere ungewollte Hunde landen in sogenannten Tierheimen, die in der Regel abgeschottet sind und zu denen Tierschutzvereine keinen Zugang haben, schon gar nicht ausländische. „Furchtbarste Dinge geschehen in diesen Anlagen, das wissen wir leider“, so Putzgruber. „Sehr viele Hunde werden vom Personal getötet, oft auch einfach mit Schaufeln erschlagen. Kleinere Hunde werden größeren zum Fraß vorgeworfen“.