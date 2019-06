Kardashian lädt ihr Neugeborenes bei Nannys ab

Zu Pfingsten hat Kim Kardashian zum ersten Mal ein Foto ihres jüngsten Sohnes Psalm in Großaufnahme auf Instagram geteilt. So sehr sie das Kind in sozialen Medien zelebriert, so wenig soll sie eine Bindung zu dem Kleinen aufgebaut haben. Seit eine Leihmutter dem Baby im Mai das Leben geschenkt hat, wird es von Nannys betreut. Böse Zungen behaupten, Kardashian fremdle und kümmere sich kaum um das Neugeborene.