Rezept der Woche: Avocado-Spaghetti

Zubereitung: Die Spaghetti in Salzwasser bissfest kochen. Währenddessen die Avocado von der Schale und dem Kern befreien und in einer Schüssel samt dem Saft der halben Zitrone cremig zerdrücken (oder mit einem Stabmixer pürieren). Den Saft der halben Zitrone sofort dazugeben, damit sich die Avocado nicht braun färben kann. Den Knoblauch zerdrücken und samt Salz und Pfeffer zur Avocado-Creme geben. Die Spaghetti abseihen und etwas Olivenöl in den nun leeren Topf geben. Abgeseihte Spaghetti mit der Avocado-Creme im Topf verrühren. Mit Kürbiskernen bestreut anrichten.