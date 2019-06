Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Wattens

Raubüberfall in der Nacht auf Donnerstag in Wattens! Ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Täter stürmte in die Shell-Tankstelle in der Bahnhofsstraße und forderte von der Angestellten Bargeld. Der Ganove konnte mit über 1000 Euro die Flucht ergreifen. Von ihm fehlt jede Spur!