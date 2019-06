„Desperados 3“: Saloons und wilde Schießereien

Auf der Spielemesse E3 in Los Angeles haben die Mimimi Studios („Shadow Tactics“) neue Szenen aus ihrem aktuellen Projekt „Desperados 3“ präsentiert. Der neue Teil der kultigen Echtzeit-Taktikreihe entführt die Spieler abermals in den Wilden Westen, wo sie sich mit einem Team von Spezialisten mit fiesen Banditen anlegen. Dabei stehen den Charakteren verschiedenste Fähigkeiten zur Verfügung: Die Verführerin Kate lockt Männer in den Tod, Wildwest-Arzet Doc McCoy wirft mit Giftbomben um sich. Erscheinen soll „Desperados 3“ noch 2019.