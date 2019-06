„Stronghold Warlords“: Jetzt wird Asien belagert!

Der Echtzeitstrategie-Belagerungssimulator „Stronghold“ aus dem Hause Firefly Studios geht in die nächste Runde. In „Stronghold Warlords“ geht es erstmals in der Seriengeschichte nach Asien. Im Trailer präsentieren die Entwickler bereits erste Gameplay-Szenen. Neben zeitgemäßer Optik versprechen die Entwickler ein Kriegsfürsten-System, bei dem man Warlords auf seine Seite ziehen und ihnen Befehle erteilen kann. „Stronghold Warlords“ soll 2020 erscheinen.