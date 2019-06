Marvel-Fan sah „Avengers: Endgame“ schon 114 Mal!

Was sich Fans manchmal für ihre Lieblinge antun, ist schwer nachvollziehbar: So leistet jetzt ein Marvel-Superfan in den USA seinen ganz persönlichen Beitrag, um „Avengers: Endgame“ zum größten Kinoerfolg der Geschichte zu machen. Agustin Alanis hat den Superheldenfilm nach eigenen Angaben schon 114 Mal angesehen - und somit unglaubliche 342 Stunden seines Lebens im Kinosessel mit den Superhelden von Marvel verbracht. Er veröffentlichte auf Twitter zuletzt ein Foto, das ihn mit seinen 114. Kino-Ticket und einem Kino-Mitarbeiter zeigt. Er hatte zuvor jeden seiner Besuche auf Twitter dokumentiert. Ein Ende seiner Rekordaktion ist nicht in Sicht, zumindest so lange der Film noch in den Kinos läuft.