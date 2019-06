Hochwasser: E-Biker tot im Inn in Bayern entdeckt

Das Hochwasser in Tirol forderte sein erstes Todesopfer: Jener E-Biker, der Mittwochnachmittag in die hochwasserführende Ötztaler Ache in Tirol gestürzt und sofort abgetrieben worden war, wurde Donnerstagvormittag nahe Kiefersfelden in Bayern tot aus dem Inn geborgen. Bei dem Mann, dessen Identität lange Zeit unbekannt war, handelt es sich um einen 82-Jährigen aus dem Bezirk Imst.