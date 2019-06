8 nützliche Tipps für einen besseren Schlaf Kopieren

Von wegen „Schlafen kannst du, wenn du tot bist!“ Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 80 Jahren verbringen wir rund 24 mit Schlaf. Und das ist auch gut so, denn er dient der Regeneration von Körper und Geist. Was eigentlich zu den normalsten Dinge des Lebens zählen sollte, ist allerdings für einen wesentlichen Teil der Bevölkerung ein Problem.



Schlafstörungen zählen zu den häufigsten Gründen, warum Menschen einen Arzt aufsuchen. Die Formen der Störung sind ebenso vielfältig wie die Ursachen. Sie sind auf die Psyche, den Körper, Medikamente oder Umwelteinflüsse beziehungsweise äußere Umstände zurückzuführen. In vielen Fällen können aber kleine Veränderungen zu einer deutlichen Verbesserung beitragen. Dazu zählen beispielsweise ein entspannender Abendspaziergang, ein erholsames Bad sowie der Verzicht auf Technik wie TV oder Smartphone im Bett. Zudem gibt es auch einige hilfreiche Produkte, die einen gesunden Schlaf unterstützen. Die besten davon möchten wir Ihnen hier vorstellen.