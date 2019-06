Cindy Crawford: Nacktheit kennt kein Alter

Deshalb denkt die schöne Brünette gar nicht daran, mit Shootings und auch Nacktshootings aufzuhören. „Ich habe geschmackvolle Akte für unseren gemeinsamen Freund Russell James gemacht, für dessen Buch. Eine abfällige Person auf Instagram hat etwas gepostet wie ,Warum machst du in deinem Alter immer noch Akte?‘ und ich dachte: ,Gibt es ein Alter, in dem Nacktsein nicht schön ist?‘ Es ist eine andere Art von Schönheit und die Botschaft, die ich Frauen geben möchte, lautet: ,Ja, ich sehe nicht mehr so aus wie früher, aber das ist ein Teil des Grundes, warum ich mich immer noch fotografieren lasse‘“, zeigte sich Crawford überzeugt.