BMW 3er Touring: So praktisch ist der flotte Kombi

Wie schon der seit März erhältliche Viertürer ist auch der Kombi leicht gewachsen und misst nun 4,71 Meter von der Niere bis zur Heckklappe. Parallel dazu legt das Platzangebot im Laderaum sowohl bei voller Bestuhlung (plus 5 Liter) als auch bei umgeklappten Fondsitzen (plus 10 Liter) etwas zu. Wichtigster Vorzug des Touring bleibt aber nicht das weiterhin vergleichbar schmale Kofferraumvolumen (500 bis 1510 Liter), sondern die zahlreichen praktischen Details. So gibt es unter anderem serienmäßig eine elektrische Heckklappe, eine separat zu öffnende Heckscheibe und eine elektrische Lehnenentriegelung. Eine dreiteilig klappbare Rückbank, ausfahrbare Anti-Rutsch-Schienen und ein Staufach für Abdeckrollo und Trennnetz komplettieren, teils gegen Aufpreis, das Kombi-Programm.