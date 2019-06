Einbrecher scheiterten an Feuerwehr-Tresor!

Die Täter dürften irgendwann in der Zeit zwischen 25. Mai und 12. Juni in den Gemeinschaftsraum einer Feuerwehr am Wörthersee gelangt sein. Dort haben sie versucht, den Tresor aufzubrechen. Der Safe, der sich in einem Schrank befindet, wies Spuren von einem Werkzeug auf. Ebenso wie eine Türe, die zu diesem Kameradschaftsraum führt. Die Täter dürften auch versucht haben, den Safe aus dem Schrank zu holen. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.