Erfolgsshow „Starnacht“ feiert das 20. Jubiläum

„Die Mischung macht’s aus“: Mit einem Großaufgebot an Top-Künstlern wird am 20. Juli in der Klagenfurter Ostbucht das Jubiläum der „Starnacht“ gefeiert. Erfolgsrezept der Show ist der Mix aus Hits, Evergreens und Newcomern. Heuer mitdabei: Andreas Gabalier, Nik P., DJ Ötzi, Aura Dione, Alvaro Soler & Adel Tawil. . .