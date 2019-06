Deutschland holt mit 1:0 gegen Spanien den 2. Sieg

Das deutsche Nationalteam hat bei der Fußball-Frauen-WM in Frankreich auch das zweite Gruppenspiel gewonnen! Die DFB-Auswahl setzte sich am Mittwoch im Pool-B-Schlager gegen Österreichs Qualifikationsgegner Spanien mit 1:0 durch und ist damit auf dem besten Weg ins Achtelfinale. Sara Däbritz (42.) sorgte in Valenciennes noch vor der Pause für die Entscheidung.