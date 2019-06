Startenor Plácido Domingo eroberte Graz im Sturm

Placido Domingo kam, sang das erste Mal überhaupt in Graz und eroberte die Herzen der zahlreichen Besucher in der Stadthalle im Sturm! Der 78-jährige Opern-Star aus Spanien (mit mehr als 4000 Auftritten in über 150 Rollen) zeigte am Mittwoch bis in den späten Abend hinein mit einem abwechslungsreichen Programm seine ganze Vielseitigkeit. Klicken Sie sich durch unsere Bilderserie!