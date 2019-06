So kommen die Steirer gut durch die Hitzetage

Woran liegt es? „Hauptsächlich an den Winden, die von Nordafrika hereinwehen. Und daran, dass die Tage jetzt am längsten sind, damit viel Zeit bleibt, die Luft zu erhitzen.“Während viele jetzt regelrecht aufblühen, an manchen die Hitze abprallt, stöhnen viele Steirer jetzt aber schon extrem. Wir haben einige wichtige Tipps für Sie ausgewählt um einen kühlen Kopf zu bewahren.