Russland-Olympionike Silnow unter Dopingverdacht!

Gegen den früheren russischen Hochsprung-Olympiasieger Andrej Silnow werden Dopingvorwürfe erhoben! Kontrolleure hätten Fragen an den 34-jährigen, schreiben russische Medien am Mittwoch. Er habe eine Mitteilung dazu bekommen, bestätigte der Olympiasieger von 2008 in Peking der Agentur Ria Nowosti. Details wollte er nicht nennen.