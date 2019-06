Polizei schnappte fünf Einbrecherbanden

Täter meist vorbestraft

Die Intensivtätergruppen stammen zwar aus verschiedenen Nationen, ihre Vorgehensweise ist aber zumindest ähnlich. Sie verfügen über Informationen von in Oberösterreich ansässigen Landsleuten, die meisten der geschnappten Einbrecher im Alter von 26 bis 49 Jahren sind vorbestraft. So lassen sich Taten mittels DNA und Fingerabdrücken zuordnen. Zwei Georgier wurden in Ebelsberg auf frischer Tat ertappt, ihnen wurden Einbrüche seit dem Jahr 2013 nachgewiesen.