Die Steiermark war einmal mehr „Blitz-Hochburg“

Auf der einen Seite viel zu heiß, auf der anderen Seite viel zu heftige Gewitter – die Wetterlage über unserem Bundesland spielt sich derzeit ausgesprochen turbulent ab. Am Dienstag gingen bei uns, wie auch in Tirol und Kärnten, heftige Gewitter nieder. „Bei der Blitzanzahl wie auch der Blitzdichte hatte der Bezirk Voitsberg die Nase vorne“, so Ubimet-Fachmann Manfred Spatzierer. Von den aufgezeichneten 10.800 Entladungen entfielen zwei Drittel auf unser Bundesland.