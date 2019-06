Diana Langes: „Ich saß bei Happel oft am Schoß!“

„Krone“: Diana, vor sechs Jahren haben Sie Wattens in der Regionalliga West als Präsidentin übernommen. Mit der Ansage: Ich will die Nummer eins in Tirol werden! Sie wissen, dass man über Sie gelächelt hat?

Diana Langes: Klar wusste ich das. Aber das hat mich angetrieben, stärker gemacht. Als dann in Horn der Aufstieg feststand, hatte ich ein ganz, ganz großes Ziel erreicht. Das war ein großer Moment, vielleicht sogar der allergrößte meines Lebens. Das war so eine große Freude. Weil viel, viel harte Arbeit in diesem Erfolg steckt. Nicht nur von mir, sondern von jedem in unserem Klub.