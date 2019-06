2,9 Mio. Passagiere fuhren mit der Zillertalbahn

Mit Elan in die Zukunft

Nun geht es mit vollem Elan in Richtung Zukunft und Zillertalbahn 2020+: Denn die soll ja, wie berichtet, die erste Schmalspurbahn der Welt werden, die mit Energie aus grünem Wasserstoff angetrieben wird. Darüber hinaus sind Investitionen in die Infrastruktur und Verbesserungen des Angebots geplant.