Verletzungsteufel schlug jetzt auch bei Höll zu

Am Mittwoch erwischte es dann auch Österreichs Downhill-Shootingstar Vali Höll. Die 17-Jährige absolvierte beim Crankworx-Festival in Innsbruck einen Dual-Slalom-Trainingslauf, als sie zu Sturz kam. Eine erste Ersuchung im Sanatorium Hochrum ergab: Kapseleinriss in der rechten Schulter, mindestens drei Wochen Pause. Glück im Unglück also. „Wenn alles klappt und die Heilung gut verläuft, hoffe ich bis zum Weltcup in Andorra wieder fit zu sein und an den Start gehen zu können“, erklärte die Saalbacherin. Das Rennwochenende in Vallenord (And) steigt von 5. bis 7. Juli.