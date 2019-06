Schüsse in Salzburg: Pistole nahe Tatort gefunden

Wie berichtet, war am späten Abend des 4. Juni im kleinen Gastgarten der „Cafe Bar Lounge Focus“ in der Ignaz-Harrer-Straße 38 der 46-jährige gebürtigen Bosnier Samir H. erschossen worden. Sein Sohn Dzenis (24) erlitt einen Oberschenkel-Durchschuss. Die Polizei fahndet per Phantombild nach dem Schützen - es soll sich um einen Albaner handeln.