„Gott ist Schöpfer, der Welt ins Sein gerufen hat“

Dreifaltigkeit sagt mir: Der eine Gott ist vielfältig

Gott ist der Schöpfer, der die Welt ins Sein gerufen hat. Schön und gut hat Gott die Welt geschaffen, und er begegnet uns in seiner Schöpfung. Im Sohn begegnet uns Gott, der Mensch geworden ist. Von der Krippe bis zum Kreuz. Gott hat ein ganzes Menschenleben durchlebt, mit allem, was dazu gehört: Geburt, Freunde und Freude, Angst und Leid, der Tod. Das sagt uns auch: Menschliches Leben ist unendlich wertvoll. Der Heilige Geist ist die Kraft und die Weisheit, die Gott in uns legt. Gottes Geist begegnet uns in den vielen verschiedenen Begabungen, die Menschen geschenkt sind, und in der Gemeinschaft.