Grieskirchener nehmen jetzt so richtig Fahrt auf

Langfristige Pläne

Bei Geschäftsführer Robert Kirchschlager laufen die Fäden des sechsköpfigen Teams zusammen. Die Ziele sind hochgesteckt. „Wir wollen in den nächsten zehn Jahren die Nummer eins am Weltmarkt sein“, sagt Nimmervoll. Derzeit werden die Fahrzeuge in Asien hergestellt. „Wir prüfen aber gerade, ob und wie wir unsere Produkte in Europa herstellen können“, so Nimmervoll. In zwei bis drei Jahren könnte der Scoot & Ride-Fuhrpark dann „made in Europe“ sein: „Das entspricht unserem Anspruch und Qualitätsdenken.“