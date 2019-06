Experten warnen vor Waldbränden in Salzburg

Hitze und teils kräftiger Föhnwind sollen am Samstag in Gewitter übergehen. Danach dürfte eine vorübergehende Entspannung der Waldbrandgefahr eintreten, so Müller. Er betonte jedoch, dass derzeit keine außergewöhnliche Trockenheit herrsche: „Der Mai war feucht und kühl. Das Frühjahr kann hinsichtlich der Anzahl an Waldbränden als unterdurchschnittlich bezeichnet werden.“