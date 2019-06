Interspar hat die „Bau-Wut“ gepackt

Markt in der PlusCity wird modernisiert

Bereits fix: Bis zum Sommer 2020 wird auch der Markt in der PlusCity in Pasching umfassend modernisiert. „Baustart wird hier Anfang des Jahres sein“, so Kaser. In Braunau laufen dagegen die Umbauarbeiten des Interspar-Hypermarktes gerade an. „Er wird ab Sommer 2020 in neuem Glanz erstrahlen“, so Kaser. Spatenstich wird hier im August sein.