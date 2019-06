25 Jahre EU-Abstimmung: „Gemeinsam statt einsam“

EU machte dann allerdings haarsträubende Fehler

In den Jahren danach machte die EU allerdings haarsträubende Fehler. Heute geben EU-Veteranen mit großer Verspätung zu, dass die „Krone“ mit ihrem Oppositionsstandpunkt in der EU in vielen Punkten recht hatte. Bei den Herrschaften am hohen Ross in Brüssel galt die „Krone“ daher als EU-Nestbeschmutzer, weil sie nicht mitjubelte, und wurde mit Interviewverbot belegt. Sie haben sich damit nur selbst geschädigt. Wir haben während der 25 Jahre recht behalten.