Nova Rock lässt Erde beben

Schon am Mittwochabend ging die Anreise vieler Musikfans los. Erwartet werden weit mehr als 200.000 Besucher, die sich eine ganze Reihe von Auftritten umjubelter Bands bis Sonntag nicht entgehen lassen. Ein Viertel der Festivalgäste rollt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Die ÖBB bieten Sonderzüge. 64 Gemeinden fährt der Discobus an. Wer mit dem Pkw zum Nova Rock unterwegs ist, muss etwas Geduld beweisen: Auf der Ostautobahn vor der Ausfahrt Nickelsdorf ist mit Staus zu rechnen. Ein Tipp: „Spitzenzeiten meiden!“ Zum Jubiläum des Festivals gibt es Neues.