Kroatische Insel Brac: Eiland der Seligen

Wenig später schon auf Bol. Pittoreskes Städtchen aus Stein. Berühmter Stein. Findet man nicht nur hier, sondern auch in venezianischen Palazzi, im Weißen Haus in Washington oder bei uns im Wiener Parlament. Als „Marmor von Brač“ wurde er weltberühmt, der ganz spezielle Kalkstein, der auf Brač schon seit Jahrhunderten abgebaut wird. Einige Jahre „reifen“ muss. Nach Jahrgängen – wie edler Wein – nummeriert ist. Weich in der Verarbeitung, härtet er nach und bekommt seine ganz spezielle Patina. Eine ganz spezielle Patina hat auch das Dominikanerkloster aus dem 15. Jahrhundert, das am Rande von Bol direkt am Wasser liegt. Wir wandern durch den verwunschen scheinenden Garten. Genießen frühe Sonne, Stille – nur untermalt vom gleichmäßigen Rauschen des Meeres.