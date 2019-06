Reise ins Sehnsuchtsziel Südfrankreich

Wir beginnen unsere Entdeckungsreise in Antibes. Im Hafen schaukeln wahrhaft luxuriöse Jachten, deren Anblick zum Träumen und Fotografieren verführt. Die engen Gassen der Altstadt versprühen einen entzückenden französischen Charme. Der überdachte Markt am Cours Massena, einer der schönsten in der Region, belebt das Herz der Stadt. Bis Mittag (außer Montag) werden Gemüse, Obst, Lavendel, luftgetrocknete Würste, insgesamt eine wahre Pracht für die Augen, feilgeboten, später am Tag wechselt das Angebot zu Kunsthandwerk. Auch die Absinth-Bar, die direkt beim Markt liegt, verdient wenigstens einen Blick. Antibes ist eine der ältesten und geschichtsträchtigsten Städte an der Côte d’Azur. Auch Picasso war hier, ihm ist sogar ein eigenes Museum gewidmet.



Sightseeing macht hungrig – nach einem schnellen Check-in im Cap d’Antibes Beach Hotel freuen wir uns auf ein sensationelles Abendessen im hauseigenen 1*-Restaurant Les Pêcheurs mit Meerblick. Das Hotel, das zu den Mitgliedern der exklusiven Vereinigung der Relais-&-Châteaux-Häuser zählt, zeichnet sich durch zeitgenössische Architektur und einen privaten Sandstrand aus.