Auf den Spuren von Schlager und Pentz

Schon seit Jahren ist Ex-Goalie Werner Pentz, Vater von Austrias Patrick Pentz, als Tormann-Instruktor des SFV im ganzen Bundesland unterwegs, um die besten Nachwuchs-Goalies zu entdecken und zu fördern. Mit Erfolg: „Es ist uns heuer gelungen, mit Nick Jurescha einen Goalie des Landesausbildungszentrums Zell am See in die Akademie Austria Wien zu vermitteln“, betonte Pentz.