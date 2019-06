Vorgezogene Neuwahlen vom Parlament beschlossen

Der Nationalrat hat am Mittwoch mit den Stimmen aller Fraktionen mit Ausnahme von JETZT die vorzeitige Beendigung der Gesetzgebungsperiode und damit vorgezogene Neuwahlen beschlossen. Einen konkreten Wahltermin gibt es noch nicht, durch einen rot-blauen Abänderungsantrag, der das Gesetz erst am 3. Juli in Kraft treten lässt, ist der 29. September aber so gut wie fix.