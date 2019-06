Wrestling-Stars catchen wieder im Wiener Prater

Am Samstag stehen nicht nur die Tag-Team-Titel auf dem Spiel, sondern auch der Intercontinental-Titel und der Prater-Pokal. Peter White, der Überraschungssieger von 2018, will auch heuer wieder gewinnen und wird seinen Prater-Pokal am Samstagabend gegen den Sieger des Qualifikationsmatchs am Freitag verteidigen.