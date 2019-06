Kosovo begeht 20. Jahrestag des Kriegsendes

Große Ehre für Albright und Clinton

Am Mittwochnachmittag wird in Prishtina eine Büste von Albright enthüllt und ein Platz nach ihr benannt. Clinton sind in der Hauptstadt längst ein „Bulvard“ und eine Ganzkörperstatue gewidmet worden. Albright hatte die kosovo-albanischen Verhandler, darunter den heutigen Staatspräsidenten und damaligen Vertreter der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK), Hashim Thaci, dazu gebracht, einen Vertragstext zu unterzeichnen, der weiteres Blutvergießen verhindern sollte. Die jugoslawische Seite verweigerte aber die Unterschrift. Das führte in der Folge zu den NATO-Angriffen und die Geschichte nahm ihren Lauf.