Bergsommer in Tirol - Ihr „Mehr“ an Aktivitäten

Sommererlebnis mit der Silvretta Card

Eine Eintrittskarte in den Sommerurlaub voller Möglichkeiten ist die Silvretta Card. Eine Karte und 1000 Variationen, um Ihren Urlaub so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Mit der Card können Sie sämtliche Seil- und Sesselbahnen in den Orten Ischgl, Galtür, Kappl, See und Samnaun gratis benützen - ohne Limitierung. Die Busse von Landeck bis zur Bielerhöhe (Silvretta Stausee) bringen Sie ebenso ans Ziel. Abkühlung gefällig? Auch der Eintritt in die Frei- und Hallenbäder in Ischgl und Galtür sowie in den Spiel-, Spaß- und Wasserpark in See ist frei. Kultur kommt natürlich auch nicht zu kurz: Das Alpinarium Galtür und das Seilbahn Museum Ischgl öffnen für Sie Tür und Tor. Höher geht’s kaum - denn die beliebte Silvretta-Hochalpenstraße können Sie mit dem privaten Pkw, Motorrad oder Bus auf einer Panoramatour kostenlos passieren. Die Leistungen der Silvretta Card all inclusive können Sie aber bereits bei Ihrer Anreise genießen. Sie reisen über die Hochalpenstraße oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an? Dann bekommen Sie bereits vorab einen Voucher für die Anreise zugesandt, so dass auch hier keinerlei Kosten für Sie entstehen!