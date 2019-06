Dropbox-Teamlösung greift Microsoft und Google an

Deshalb versuchen sie sich mit so viel Eigenleistung wie möglich abzusetzen. Box.com spezialisiert sich etwa auf künstliche Intelligenz und Maschinenlernen, mit denen der Dienst die unendlichen Datenbestände seiner Kunden wertvoller und brauchbarer und sich selbst damit unersetzlich machen will. Dropbox will sich jetzt als unverzichtbarer Integrator zwischen unzähligen Basis-Apps und Endkunden im Berufsalltag ins Spiel bringen. Das ist nicht ungefährlich. Im Endeffekt legt sich das junge Unternehmen schlicht mit Google Docs an, obwohl es nun in Dropbox integriert ist. Außerdem tritt Dropbox gegen Microsoft und sein neu konzipiertes Office 365 einschließlich des Chatdienstes „Teams“ an, oder gegen Plattformen wie die des Vertriebsgiganten Salesforce.