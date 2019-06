Mähboot-Armada ist auf der Alten Donau im Einsatz

Die Badesaison beginnt auch in Wien erst jetzt so richtig. Wer in der Alten Donau Abkühlung sucht, braucht sich vor Pflanzenkontakt nicht zu fürchten. Denn die städtischen Mähboote sind bereits im Einsatz, wie am Mittwoch im Rahmen eines Medientermins berichtet wurde. Sie erhielten heuer sogar eigene Namen - und sind als Teichrose, Schwanenblume, Lilie oder Seekanne unterwegs.