Men & Women in Black auf internationaler Alienjagd

Die Men in Black haben die Erde immer vor dem Abschaum des Universums beschützt. Im neuesten Abenteuer müssen sich die Männer und Frauen im schwarzen Anzug auf ein internationales Abenteuer begeben, um sich ihrer bisher größten Bedrohung stellen: einem Maulwurf innerhalb der Men in Black Organisation. In die Fußstapfen von Will Smith und Tommy Lee Jones als hemdsärmelige Agenten J & K treten in „Men in Black International“ (Kinostart: 14.6.) Chris Hemsworth und Tessa Thompson als nicht minder schlagkräftige Agenten H & M.