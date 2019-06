Donau-Drama: Kapitän gegen Kaution auf freiem Fuß

Der ukrainische Kapitän des Flusskreuzfahrtschiffes „Sigyn“, das in Budapest in einen tödlichen Unfall mit einem Ausflugsboot verwickelt war, ist am Mittwoch auf Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Höhe der Kaution hatte das Gericht mit 15 Millionen Forint (knapp 47.000 Euro) festgelegt.