Dieses Trio bestahl Pensionisten nach Bankbesuch

Einer Wiener Funkstreife ist es zu verdanken, dass das Treiben des Trios nun ein Ende hat. Am 3. Juni wurde einer der Verdächtigen in Floridsdorf aufgegriffen, der in weiterer Folge offenbar seine Komplizen verpfiff. Diese wurden einen Tag später in einem Lokal in Liesing gefasst. In einer Wohnung wurden zahlreiche Bankomatkarten gefunden.