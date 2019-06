An 25 Wetterstationen tropische Nacht gemessen

Die Tropennächte gab es in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg. Am wärmsten war es in Micheldorf in Oberösterreich mit 23 Grad. Eine Frostnacht gab es nur auf dem Brunnenkogel auf 3437 Metern in Tirol, alle anderen der 270 Messstationen lagen im Plus - wenn auch bei 2,4 Grad am Sonnblick auf 3109 Metern.