Falscher Mark Zuckerberg irritiert Instagram-User

Die technische Funktionsweise von „Deepfake“-Videos: Ein KI-Algorithmus wird mit Aufnahmen der Zielperson gefüttert und nutzt diese, um in einem Video Bild für Bild die Gesichter auszutauschen - inklusive passender Mimik und Lippenbewegungen. Das funktioniert so gut, dass die auf diesem Weg entstehenden Videos für Laien kaum als Fälschung zu erkennen sind. Internet-Scherzbolde nutzten das frei verfügbare Deepfake-Tool in der Vergangenheit auch, um Hollywood-Stars in Pornofilme einzubauen oder in Spielfilmen Schauspieler auszutauschen.