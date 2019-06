„Vier Pfoten“ rettet Bärenjunges aus Keller

Knapp drei Monate in Keller eingesperrt

Das Bärenjunge wurde Ende Februar 2019 von einem Kosovaren vor seinem Haus gefunden und an die verständigten Behörden übergeben. Diese versicherten, den Bären zurück in den Nationalpark Sharr zu bringen und mit seiner Mutter zu vereinen. Das „Vier Pfoten“-Team entdeckte jedoch durch Zufall, dass der junge Bär Wochen später noch immer von der Nationalparkleitung im Keller eines Restaurants gehalten wurde. In einer kleinen Holzkiste bekam der Bär kaum Tageslicht zu Gesicht und hatte keinen Platz, um sich zu bewegen. Die Tierschützer kontaktierten sofort die Behörden und forderte sie auf, den Bären aus diesen unangemessenen Haltungsbedingungen zu befreien. Nach wochenlangem Hin und Her kam es Anfang Juni 2019 endlich zum Durchbruch bei den Verhandlungen und der Bär wurde an den „Vier Pfoten“-Bärenwald Prishtina übergeben.