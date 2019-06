Warum nicht offenlegen, wofür ihr steht?

Klare Antwort statt schlechtem Schauspiel, bitte!

Auch das Herumgeeiere rund um Ausschließeritis-Aussagen wie „mit dieser (Name der Partei hier einsetzen) ist keine Koalition zu machen“ ist halbherzig und lässt viel Interpretationsspielraum, sollte man es sich nach der Wahl doch noch anders überlegen wollen. Außerdem verhält es sich in diesem Punkt in der Politik wie im realen Leben: viel wichtiger, als zu sagen, was man nicht will, ist zu sagen, was man denn will.